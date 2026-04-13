Veja momento em que carro capota após colisão com estrutura

Impacto foi registrado em vídeo e causas do acidente ainda são apuradas

⏱️ 2 mins leitura

A motorista J.R.F., de 56 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito que terminou com o capotamento do veículo que conduzia, na noite desta segunda-feira (13), em Rio Branco.

O sinistro ocorreu na rotatória que liga a Avenida Epaminondas Jácome à Rua Floriano Peixoto, no bairro Base. De acordo com informações repassadas pelas autoridades, a mulher seguia em um Ford Fiesta de cor prata, no sentido centro-bairro, quando acessou a rotatória à direita e acabou colidindo contra a estrutura metálica de uma placa de sinalização que estava danificada.

Com a força do impacto, o carro capotou e ficou com as rodas para cima, deixando a condutora com escoriações pelo corpo. Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros, conseguiram desvirar o automóvel e retirar a vítima de dentro do veículo.

LEIA TAMBÉM:

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e enviou uma ambulância de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos no local, Josiane foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, situada na Baixada da Sobral, com quadro de saúde considerado estável.

Ainda segundo informações, a via havia passado recentemente por serviços de recapeamento asfáltico, porém não recebeu nova sinalização adequada, o que pode ter contribuído para o acidente.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram na área, realizaram o isolamento para os trabalhos de perícia e registraram o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas.