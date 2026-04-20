20/04/2026
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Veja quem é a brasileira que fatura R$ 1,2 milhão cozinhando nos EUA

Camila Cavazana começou com marmitas feitas em casa e hoje lidera negócio de sucesso nos Estados Unidos

Por Redação ContilNet 20/04/2026 às 18:18
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Veja quem é a brasileira que fatura R$ 1,2 milhão cozinhando nos EUA
Veja quem é a brasileira que fatura R$ 1,2 milhão cozinhando nos EUA/Foto: Reprodução

Uma brasileira que começou cozinhando na própria casa conseguiu transformar uma ideia simples em um negócio milionário nos Estados Unidos. A protagonista dessa história é Camila Cavazana, que saiu do interior de São Paulo para construir uma carreira sólida no exterior atuando no setor de alimentação.

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Formada em Nutrição, Camila iniciou sua trajetória preparando marmitas de forma artesanal, com baixo investimento e atendendo poucos clientes. Com estratégia, persistência e adaptação ao mercado, ela expandiu o negócio e hoje fatura cerca de US$ 250 mil por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão.

Começo simples na cozinha de casa

A história da empreendedora começou de forma modesta, como acontece com muitos brasileiros que buscam uma fonte de renda. Inicialmente, as marmitas eram produzidas na própria cozinha e divulgadas de maneira simples, com foco em atender clientes próximos.

O diferencial, desde o início, foi a preocupação com alimentação equilibrada, o que ajudou a atrair um público interessado em refeições práticas e saudáveis. Aos poucos, a clientela aumentou, permitindo que o negócio ganhasse escala.

Esse modelo, inclusive, tem crescido tanto no Brasil quanto no exterior, impulsionado pela rotina acelerada e pela busca por soluções rápidas no dia a dia.

Mudança para os Estados Unidos

A virada na trajetória de Camila Cavazana aconteceu após sua mudança para os Estados Unidos, onde decidiu recomeçar. No início, ela trabalhou em restaurantes, o que permitiu conhecer melhor o mercado local e identificar oportunidades.

Com o tempo, voltou a empreender na área de alimentação, desta vez adaptando o modelo de negócio ao perfil dos clientes americanos. Foi nesse momento que surgiu a ideia de oferecer um serviço mais personalizado.

Modelo de negócio inovador impulsiona crescimento

Diferente das marmitas tradicionais, Camila passou a atuar como personal chef, preparando refeições diretamente na casa dos clientes. O serviço inclui desde o planejamento do cardápio até a organização das refeições da semana.

Esse modelo se tornou o grande diferencial do negócio, permitindo atender um público de maior poder aquisitivo e oferecendo praticidade para quem busca alimentação saudável sem precisar cozinhar.

Além disso, a estratégia ajudou a fidelizar clientes e garantir uma renda mais estável, contribuindo para o crescimento da empresa.

Faturamento milionário e expansão

Com a consolidação do negócio, Camila Cavazana passou a atender diversos clientes com o apoio de uma equipe treinada. Atualmente, a empresa movimenta cerca de US$ 250 mil por ano, equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão.

O crescimento também foi impulsionado pela visibilidade nas redes sociais e indicações de clientes, o que ampliou o alcance do serviço e fortaleceu a marca no mercado.

Hoje, a empreendedora já planeja novos passos, incluindo a expansão do negócio e o desenvolvimento de soluções inovadoras no setor de alimentação saudável.

Desafios no caminho

Apesar do sucesso, a trajetória não foi fácil. Empreender fora do país exige adaptação a uma nova cultura, domínio do idioma e compreensão das regras locais.

Além disso, a concorrência no mercado americano é alta, o que exige constante atualização e capacidade de oferecer diferenciais.

Mesmo diante dessas dificuldades, Camila Cavazana conseguiu se destacar ao apostar em um modelo de negócio personalizado e focado na qualidade do serviço.

Inspiração para novos empreendedores

A história da brasileira mostra que é possível começar com pouco e alcançar resultados expressivos com planejamento e dedicação. O caso também reforça o potencial do setor de alimentação, especialmente quando aliado à inovação e ao atendimento personalizado.

No Acre, por exemplo, o mercado de marmitas e alimentação prática também tem crescido como alternativa de renda, principalmente entre pequenos empreendedores.

Tendência de crescimento

O setor de alimentação prática segue em expansão, tanto no Brasil quanto no exterior. A combinação de rotina acelerada, preocupação com saúde e busca por conveniência impulsiona a demanda por serviços como o oferecido por Camila Cavazana.

Diante desse cenário, a expectativa é que modelos de negócio personalizados continuem ganhando espaço, abrindo oportunidades para quem deseja empreender.

Assim, a trajetória da brasileira que saiu da cozinha de casa para faturar mais de R$ 1,2 milhão por ano nos Estados Unidos reforça uma tendência clara: ideias simples, quando bem executadas, podem se transformar em negócios de grande impacto.

Com informações Exame

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