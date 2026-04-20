Veja quem é a brasileira que fatura R$ 1,2 milhão cozinhando nos EUA

Camila Cavazana começou com marmitas feitas em casa e hoje lidera negócio de sucesso nos Estados Unidos

Uma brasileira que começou cozinhando na própria casa conseguiu transformar uma ideia simples em um negócio milionário nos Estados Unidos. A protagonista dessa história é Camila Cavazana, que saiu do interior de São Paulo para construir uma carreira sólida no exterior atuando no setor de alimentação.

Formada em Nutrição, Camila iniciou sua trajetória preparando marmitas de forma artesanal, com baixo investimento e atendendo poucos clientes. Com estratégia, persistência e adaptação ao mercado, ela expandiu o negócio e hoje fatura cerca de US$ 250 mil por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão.

Começo simples na cozinha de casa

A história da empreendedora começou de forma modesta, como acontece com muitos brasileiros que buscam uma fonte de renda. Inicialmente, as marmitas eram produzidas na própria cozinha e divulgadas de maneira simples, com foco em atender clientes próximos.

O diferencial, desde o início, foi a preocupação com alimentação equilibrada, o que ajudou a atrair um público interessado em refeições práticas e saudáveis. Aos poucos, a clientela aumentou, permitindo que o negócio ganhasse escala.

Esse modelo, inclusive, tem crescido tanto no Brasil quanto no exterior, impulsionado pela rotina acelerada e pela busca por soluções rápidas no dia a dia.

Mudança para os Estados Unidos

A virada na trajetória de Camila Cavazana aconteceu após sua mudança para os Estados Unidos, onde decidiu recomeçar. No início, ela trabalhou em restaurantes, o que permitiu conhecer melhor o mercado local e identificar oportunidades.

Com o tempo, voltou a empreender na área de alimentação, desta vez adaptando o modelo de negócio ao perfil dos clientes americanos. Foi nesse momento que surgiu a ideia de oferecer um serviço mais personalizado.

Modelo de negócio inovador impulsiona crescimento

Diferente das marmitas tradicionais, Camila passou a atuar como personal chef, preparando refeições diretamente na casa dos clientes. O serviço inclui desde o planejamento do cardápio até a organização das refeições da semana.

Esse modelo se tornou o grande diferencial do negócio, permitindo atender um público de maior poder aquisitivo e oferecendo praticidade para quem busca alimentação saudável sem precisar cozinhar.

Além disso, a estratégia ajudou a fidelizar clientes e garantir uma renda mais estável, contribuindo para o crescimento da empresa.

Faturamento milionário e expansão

Com a consolidação do negócio, Camila Cavazana passou a atender diversos clientes com o apoio de uma equipe treinada. Atualmente, a empresa movimenta cerca de US$ 250 mil por ano, equivalente a aproximadamente R$ 1,2 milhão.

O crescimento também foi impulsionado pela visibilidade nas redes sociais e indicações de clientes, o que ampliou o alcance do serviço e fortaleceu a marca no mercado.

Hoje, a empreendedora já planeja novos passos, incluindo a expansão do negócio e o desenvolvimento de soluções inovadoras no setor de alimentação saudável.

Desafios no caminho

Apesar do sucesso, a trajetória não foi fácil. Empreender fora do país exige adaptação a uma nova cultura, domínio do idioma e compreensão das regras locais.

Além disso, a concorrência no mercado americano é alta, o que exige constante atualização e capacidade de oferecer diferenciais.

Mesmo diante dessas dificuldades, Camila Cavazana conseguiu se destacar ao apostar em um modelo de negócio personalizado e focado na qualidade do serviço.

Inspiração para novos empreendedores

A história da brasileira mostra que é possível começar com pouco e alcançar resultados expressivos com planejamento e dedicação. O caso também reforça o potencial do setor de alimentação, especialmente quando aliado à inovação e ao atendimento personalizado.

No Acre, por exemplo, o mercado de marmitas e alimentação prática também tem crescido como alternativa de renda, principalmente entre pequenos empreendedores.

Tendência de crescimento

O setor de alimentação prática segue em expansão, tanto no Brasil quanto no exterior. A combinação de rotina acelerada, preocupação com saúde e busca por conveniência impulsiona a demanda por serviços como o oferecido por Camila Cavazana.

Diante desse cenário, a expectativa é que modelos de negócio personalizados continuem ganhando espaço, abrindo oportunidades para quem deseja empreender.

Assim, a trajetória da brasileira que saiu da cozinha de casa para faturar mais de R$ 1,2 milhão por ano nos Estados Unidos reforça uma tendência clara: ideias simples, quando bem executadas, podem se transformar em negócios de grande impacto.

Com informações Exame