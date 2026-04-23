O ativista afirmou ainda que aguardava desde cedo para participar da tribuna popular

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Branco foi suspensa na manhã desta quinta-feira (23) por falta de quórum, minutos antes da realização da tribuna popular que receberia o ativista Eloisio Ermelindo, conhecido como Sorriso, presidente da Associação Nacional em Defesa Vidas na Rua.

Ele participaria do espaço para tratar sobre a situação das pessoas em situação de rua na capital acreana.

Ao ser informado sobre a suspensão da sessão, Sorriso reagiu com indignação e fez duras críticas no plenário da Casa Legislativa.

“Isso é uma vergonha dentro do Legislativo da Câmara Municipal. Está aqui o Samir, está aqui o Hebe Machado, meu considerado, está aqui o presidente. E cadê os vereadores? Cadê os vereadores? Isso não podemos deixar acontecer”, protestou.

O ativista afirmou ainda que aguardava desde cedo para participar da tribuna popular e acusou os parlamentares de desrespeito com a população.

“A gente está aqui desde manhã, fazendo a gente de palhaço, de bobo. Aí todo mundo pega e sai. Tem que respeitar a comunidade, respeitar o cidadão. Porque quem vota aqui somos nós”, declarou.

Durante o desabafo, Sorriso também afirmou que pretende tomar medidas formais contra o episódio.

“Eu vou entrar com processo, vou entrar com nota de repúdio a essa Câmara de Rio Branco, que está uma vergonha”, disse.

Presidente explica suspensão

Após a manifestação, o presidente da Câmara, vereador Joabe Lira, explicou que a sessão precisou ser interrompida porque o número mínimo de parlamentares presentes não foi mantido.

“Na realidade, a sessão foi suspensa. Já estava sem o mínimo necessário para a tribuna popular. Foi suspensa e vai reiniciar na terça-feira. Alguns vereadores tinham compromisso, outros estão em tratamento de saúde. Então, terça-feira vai ser reiniciada a sessão”, afirmou.