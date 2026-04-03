Vídeo mostra bombeiros resgatando mulher após queda de elevador no Acre

📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução

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Um vídeo divulgado pelo perfil do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Acre mostra o momento em que equipes realizam o resgate de uma mulher que ficou presa após a queda de um elevador em um prédio residencial, em Rio Branco.

Nas imagens, os militares aparecem atuando de forma rápida e coordenada para acessar a vítima, que ficou dentro da cabine após uma falha no equipamento. O elevador sofreu uma queda parcial, sendo contido pelo sistema de segurança.

Para garantir o resgate, a equipe realizou o içamento controlado do elevador, permitindo a retirada segura da mulher. A ação mobilizou diversos bombeiros e chamou a atenção de moradores que acompanhavam a ocorrência.

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Após ser retirada, a vítima foi atendida ainda no local e apresentava fratura no tornozelo direito. Ela foi imobilizada e encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico.

A ocorrência evidencia a atuação técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Acre em situações de emergência, como registrado no vídeo publicado pelo próprio batalhão.