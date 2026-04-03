05/04/2026
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Capivaras roubam a cena no Lago do Amor e viram atração em Rio Branco

Animais encantam quem passa pelo local

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Capivaras roubam a cena no Lago do Amor e viram atração em Rio Branco
⏱️ 1 minuto de leitura

Um grupo de capivaras chamou a atenção de quem circulava pelo Lago do Amor, na tarde desta sexta-feira, 3, em Rio Branco. Tranquilas e reunidas dentro da água, elas foram registradas em momentos de interação que rapidamente conquistam quem observa a cena de perto.

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As imagens mostram os animais bem próximos uns dos outros, inclusive com filhotes acompanhando o grupo. A presença frequente reforça uma característica já conhecida pelos visitantes: as capivaras se tornaram uma espécie de símbolo do espaço.

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Quem costuma frequentar o lago relata que os encontros com os animais são comuns, principalmente em áreas mais próximas da margem. Ainda assim, cada aparição segue despertando curiosidade e admiração.

Além disso, o comportamento calmo das capivaras contribui para o clima de tranquilidade do local, que é um dos principais pontos de lazer ao ar livre da capital acreana.

Com isso, mais do que um simples registro, as cenas mostram a presença da vida silvestre no dia a dia da cidade, tornando o Lago do Amor ainda mais especial para moradores e visitantes.

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