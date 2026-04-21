Você sabia? Quem mais lucrou no BBB não foi o campeão

Ganhar o Big Brother Brasil nem sempre significa sair como o participante mais rico da edição — ou da história. Isso porque, fora da casa, muitos ex-BBBs conseguiram faturar muito mais do que o prêmio oficial do programa, transformando visibilidade em negócios milionários.

Embora o vencedor leve para casa uma quantia significativa — que hoje pode ultrapassar R$ 2 milhões —, a realidade mostra que o verdadeiro potencial financeiro do reality está fora das câmeras.

Fama pode valer mais que o prêmio

Ao longo das edições, diversos participantes que não venceram o programa conseguiram construir patrimônios muito superiores ao valor pago ao campeão. Isso acontece principalmente graças à exposição nacional proporcionada pelo reality.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, esses ex-participantes passam a fechar contratos publicitários, lançar produtos e até criar empresas próprias.

Além disso, o BBB funciona como uma vitrine poderosa, capaz de impulsionar carreiras na televisão, no empreendedorismo e no mercado digital.

Casos mostram diferença de ganhos

Alguns exemplos ajudam a explicar esse fenômeno. Nomes como Sabrina Sato e Grazi Massafera, que nem sequer venceram suas edições, construíram fortunas milionárias após o programa.

Sabrina, por exemplo, se tornou apresentadora e empresária, acumulando um patrimônio que supera em muito o prêmio pago ao campeão de sua edição. Já Grazi consolidou carreira como atriz e também atingiu cifras milionárias ao longo dos anos.

Da mesma forma, outros ex-BBBs mais recentes também seguem esse caminho, aproveitando a fama para gerar renda contínua com publicidade e projetos próprios.

Campeões nem sempre mantêm o dinheiro

Por outro lado, há casos de vencedores que não conseguiram manter o patrimônio conquistado no reality. Alguns chegaram a gastar todo o prêmio ao longo dos anos, seja por investimentos malsucedidos ou falta de planejamento financeiro.

Entre os exemplos estão campeões que perderam o valor milionário e precisaram recomeçar profissionalmente após o programa.

Isso reforça a ideia de que o prêmio, por si só, não garante estabilidade financeira no longo prazo.

Influenciadores faturam milhões

Nos últimos anos, o crescimento das redes sociais ampliou ainda mais as oportunidades para ex-BBBs. Participantes com grande engajamento conseguem faturar valores expressivos com campanhas publicitárias e parcerias comerciais.

Em alguns casos, o rendimento acumulado fora da casa supera várias vezes o prêmio do programa. Há influenciadores que já declararam ganhos equivalentes a múltiplas edições do reality apenas com trabalhos publicitários.

Com isso, o BBB deixou de ser apenas uma competição por um prêmio em dinheiro e passou a ser visto como uma porta de entrada para o mercado do entretenimento e da influência digital.

O verdadeiro prêmio mudou

Diante desse cenário, especialistas apontam que o maior prêmio do BBB hoje é a visibilidade. Isso porque ela abre portas para oportunidades que podem gerar ganhos muito maiores ao longo do tempo.

Além disso, a capacidade de transformar fama em negócio se tornou um diferencial entre os participantes. Aqueles que conseguem aproveitar o momento tendem a alcançar resultados financeiros mais expressivos.

Tendência deve continuar

Com o crescimento das redes sociais e do marketing de influência, a tendência é que esse movimento continue nas próximas edições do programa.

Dessa forma, mesmo que o valor do prêmio aumente, ele pode continuar sendo apenas uma parte do potencial financeiro oferecido pelo reality.

Em resumo, o vencedor do BBB nem sempre é quem mais ganha dinheiro — e, muitas vezes, quem sai antes da final pode acabar conquistando o maior sucesso financeiro fora da casa.

Com informações Exame