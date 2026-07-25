25/07/2026
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Bahia x Corinthians onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta domingo (26/07); confira transmissão e principais informações

Por ContilNet Esportes 25/07/2026 às 14:58
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Bahia x Corinthians onde assistir: horário e informações do jogo
Bahia x Corinthians — Campeonato Brasileiro Série A, em 26/07/2026 às 16h00.

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Bahia e Corinthians nesta domingo (26/07). O início está previsto para 16h00, no Arena Fonte Nova, em Salvador, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

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O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Bahia x Corinthians ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Globo (TV aberta), para algumas praças, getv (YouTube) e Premiere (pay-per-view). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Bahia x Corinthians
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 26/07/2026
  • Horário: 16h00 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador
  • Transmissão: Globo (TV aberta), para algumas praças, getv (YouTube) e Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 20ª
  • Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

Com todos esses elementos, Bahia x Corinthians reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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