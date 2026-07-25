25/07/2026
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Remo x Vitória onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 19h30; escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes 25/07/2026 às 15:33
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Remo x Vitória onde assistir: horário e informações do jogo
Remo x Vitória — Campeonato Brasileiro Série A, em 26/07/2026 às 19h30.

Remo x Vitória é uma das partidas programadas para nesta domingo (26/07) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 19h30 e será realizado no Mangueirão, em Belém.

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Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Remo x Vitória ao vivo

Premiere (Pay-per-view) exibe a partida entre Remo e Vitória. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Remo x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 26/07/2026
  • Horário: 19h30 (de Brasilia)
  • Local: Mangueirão, Belém
  • Transmissão: Premiere (Pay-per-view)
  • Rodada: 20
  • Arbitragem: Edina Alves Batista

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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