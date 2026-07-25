Remo x Vitória onde assistir: horário e informações do jogo

Remo x Vitória é uma das partidas programadas para nesta domingo (26/07) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 19h30 e será realizado no Mangueirão, em Belém.
Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.
Onde assistir Remo x Vitória ao vivo
Premiere (Pay-per-view) exibe a partida entre Remo e Vitória. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Remo x Vitória
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 26/07/2026
- Horário: 19h30 (de Brasilia)
- Local: Mangueirão, Belém
- Transmissão: Premiere (Pay-per-view)
- Rodada: 20
- Arbitragem: Edina Alves Batista
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.