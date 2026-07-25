Remo x Vitória onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 19h30; escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Remo x Vitória — Campeonato Brasileiro Série A, em 26/07/2026 às 19h30.

Remo x Vitória é uma das partidas programadas para nesta domingo (26/07) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 19h30 e será realizado no Mangueirão, em Belém.

Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Remo x Vitória ao vivo

Premiere (Pay-per-view) exibe a partida entre Remo e Vitória. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Remo x Vitória

Remo x Vitória Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 26/07/2026

26/07/2026 Horário: 19h30 (de Brasilia)

19h30 (de Brasilia) Local: Mangueirão, Belém

Mangueirão, Belém Transmissão: Premiere (Pay-per-view)

Premiere (Pay-per-view) Rodada: 20

20 Arbitragem: Edina Alves Batista

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.