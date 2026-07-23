Botafogo x Vitória onde assistir: horário e possíveis escalações

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Botafogo e Vitória nesta quinta-feira (23/07). O início está previsto para 19h30, no Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Botafogo x Vitória ao vivo
O jogo entre Botafogo e Vitória terá transmissão por TV Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Possíveis escalações
As formações abaixo são projeções feitas antes da divulgação oficial. Os treinadores podem promover mudanças por questões físicas, técnicas ou estratégicas.
Botafogo
Provável escalação: Warleson (Gabriel Batista); Vitinho, Justino, Marçal e Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho e Álvaro Montoro; Kauan Toledo, Lucas Emanuel e Matheus Martins
Técnico: Franclim Carvalho..
Vitória
Provável escalação: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vítor; Erick, Renê e Diego Tarzia
Técnico: Jair Ventura.
Ficha do jogo
- Jogo: Botafogo x Vitória
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 23/07/2026
- Horário: 19h30 (America/Rio_Branco)
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
- Transmissão: TV Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 19ª
- Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.