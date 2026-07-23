Botafogo x Vitória onde assistir: horário e possíveis escalações

Confronto terá início às 19h30; escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Botafogo x Vitória — Campeonato Brasileiro Série A, em 23/07/2026 às 19h30.

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Botafogo e Vitória nesta quinta-feira (23/07). O início está previsto para 19h30, no Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Botafogo x Vitória ao vivo

O jogo entre Botafogo e Vitória terá transmissão por TV Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Possíveis escalações

As formações abaixo são projeções feitas antes da divulgação oficial. Os treinadores podem promover mudanças por questões físicas, técnicas ou estratégicas.

Botafogo

Provável escalação: Warleson (Gabriel Batista); Vitinho, Justino, Marçal e Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho e Álvaro Montoro; Kauan Toledo, Lucas Emanuel e Matheus Martins

Técnico: Franclim Carvalho..

Vitória

Provável escalação: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vítor; Erick, Renê e Diego Tarzia

Técnico: Jair Ventura.

Ficha do jogo

Jogo: Botafogo x Vitória

Botafogo x Vitória Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 23/07/2026

23/07/2026 Horário: 19h30 (America/Rio_Branco)

19h30 (America/Rio_Branco) Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Transmissão: TV Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

TV Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view) Rodada: 19ª

19ª Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.