Corinthians x Remo onde assistir: horário e possíveis escalações

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta quinta-feira (23/07); confira transmissão e principais informações

Corinthians x Remo — Campeonato Brasileiro Série A, em 23/07/2026 às 19h30.

Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (23/07), às 19h30, em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Neo Química Arena, em São Paulo e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Corinthians x Remo ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Possíveis escalações

As formações abaixo são projeções feitas antes da divulgação oficial. Os treinadores podem promover mudanças por questões físicas, técnicas ou estratégicas.

Corinthians

Provável escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Matheus Pereira; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz

Técnico: Fernando Diniz.

Remo

Provável escalação: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchambá, Mayk; Zé Welison, Patrick, Vitor Bueno; Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé

Técnico: Léo Condé.

Ficha do jogo

Jogo: Corinthians x Remo

Corinthians x Remo Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 23/07/2026

23/07/2026 Horário: 19h30 (America/Rio_Branco)

19h30 (America/Rio_Branco) Local: Neo Química Arena, São Paulo

Neo Química Arena, São Paulo Transmissão: SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view)

SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view) Rodada: 19

19 Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.