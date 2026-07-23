Corinthians x Remo onde assistir: horário e possíveis escalações

Corinthians e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (23/07), às 19h30, em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Neo Química Arena, em São Paulo e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Corinthians x Remo ao vivo
A transmissão anunciada para o confronto será de SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.
Possíveis escalações
As formações abaixo são projeções feitas antes da divulgação oficial. Os treinadores podem promover mudanças por questões físicas, técnicas ou estratégicas.
Corinthians
Provável escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Matheus Pereira; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz
Técnico: Fernando Diniz.
Remo
Provável escalação: Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchambá, Mayk; Zé Welison, Patrick, Vitor Bueno; Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé
Técnico: Léo Condé.
Ficha do jogo
- Jogo: Corinthians x Remo
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 23/07/2026
- Horário: 19h30 (America/Rio_Branco)
- Local: Neo Química Arena, São Paulo
- Transmissão: SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view)
- Rodada: 19
- Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.