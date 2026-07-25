25/07/2026
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Cruzeiro x Botafogo onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 16h00; escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes 25/07/2026 às 14:48
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Cruzeiro x Botafogo onde assistir: horário e informações do jogo
Cruzeiro x Botafogo — Campeonato Brasileiro Série A, em 26/07/2026 às 16h00.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Cruzeiro e Botafogo entram em campo nesta domingo (26/07), às 16h00, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Mineirão, em Belo Horizonte.

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Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Cruzeiro x Botafogo ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Globo (TV aberta) para algumas praças, e pelo Premiere (Pay-per-view). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Cruzeiro x Botafogo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 26/07/2026
  • Horário: 16h00 (Brasília)
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte
  • Transmissão: Globo (TV aberta) para algumas praças, e pelo Premiere (Pay-per-view)
  • Rodada: 20ª
  • Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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