Flamengo x São Paulo onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 18h30; escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Flamengo x São Paulo — Campeonato Brasileiro Série A, em 26/07/2026 às 18h30.

Flamengo x São Paulo é uma das partidas programadas para nesta domingo (26/07) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 18h30 e será realizado no Maracanã, em Rio de Janeiro.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Flamengo x São Paulo ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Premiere (pay-per-view). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Flamengo x São Paulo

Flamengo x São Paulo Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 26/07/2026

26/07/2026 Horário: 18h30 (de Brasilia)

18h30 (de Brasilia) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Rodada: 20ª

20ª Arbitragem: Anderson Daronco (RS-Fifa)

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.