Flamengo x São Paulo onde assistir: horário e informações do jogo

Flamengo x São Paulo é uma das partidas programadas para nesta domingo (26/07) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 18h30 e será realizado no Maracanã, em Rio de Janeiro.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Flamengo x São Paulo ao vivo
A transmissão anunciada para o confronto será de Premiere (pay-per-view). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Flamengo x São Paulo
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 26/07/2026
- Horário: 18h30 (de Brasilia)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 20ª
- Arbitragem: Anderson Daronco (RS-Fifa)
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.