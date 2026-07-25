25/07/2026
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Grêmio x Fluminense onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 18h30; escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes 25/07/2026 às 15:21
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Grêmio x Fluminense onde assistir: horário e informações do jogo
Grêmio x Fluminense — Campeonato Brasileiro Série A, em 26/07/2026 às 18h30.

Grêmio x Fluminense é uma das partidas programadas para nesta domingo (26/07) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 18h30 e será realizado no Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

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O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Grêmio x Fluminense ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Premiere (Pay-per-view). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Grêmio x Fluminense
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 26/07/2026
  • Horário: 18h30 (de Brasilia)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
  • Transmissão: Premiere (Pay-per-view)
  • Rodada: 20ª
  • Arbitragem: Edina Alves Batista

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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