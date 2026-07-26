Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta domingo (26/07), às 19h30, em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Nubank Parque, em São Paulo e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir Palmeiras x Atlético-MG ao vivo
SporTV (TV fechada), e do Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Palmeiras e Atlético-MG. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Palmeiras x Atlético-MG
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 26/07/2026
- Horário: 19h30 (de Brasilia)
- Local: Nubank Parque, São Paulo
- Transmissão: SporTV (TV fechada), e do Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 20
- Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Com todos esses elementos, Palmeiras x Atlético-MG reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.