26/07/2026
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Palmeiras x Atlético-MG onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta domingo (26/07); confira transmissão e principais informações

Por ContilNet Esportes 26/07/2026 às 08:50
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Palmeiras x Atlético-MG onde assistir: horário e informações do jogo
Palmeiras x Atlético-MG — Campeonato Brasileiro Série A, em 26/07/2026 às 19h30.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta domingo (26/07), às 19h30, em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Nubank Parque, em São Paulo e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

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O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Palmeiras x Atlético-MG ao vivo

SporTV (TV fechada), e do Premiere (pay-per-view) exibe a partida entre Palmeiras e Atlético-MG. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Palmeiras x Atlético-MG
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 26/07/2026
  • Horário: 19h30 (de Brasilia)
  • Local: Nubank Parque, São Paulo
  • Transmissão: SporTV (TV fechada), e do Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 20
  • Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Com todos esses elementos, Palmeiras x Atlético-MG reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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