Red Bull Bragantino x Coritiba onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 18h30; escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Red Bull Bragantino x Coritiba — Campeonato Brasileiro Série A, em 26/07/2026 às 18h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Red Bull Bragantino e Coritiba entram em campo nesta domingo (26/07), às 18h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Coritiba ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Red Bull Bragantino x Coritiba ao vivo por Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Red Bull Bragantino x Coritiba

Red Bull Bragantino x Coritiba Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 26/07/2026

26/07/2026 Horário: 18h30 (de Brasilia)

18h30 (de Brasilia) Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista

Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Rodada: 20ª

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.