25/07/2026
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Red Bull Bragantino x Coritiba onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 18h30; escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes 25/07/2026 às 15:13
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Red Bull Bragantino x Coritiba onde assistir: horário e informações do jogo
Red Bull Bragantino x Coritiba — Campeonato Brasileiro Série A, em 26/07/2026 às 18h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Red Bull Bragantino e Coritiba entram em campo nesta domingo (26/07), às 18h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

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O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Coritiba ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Red Bull Bragantino x Coritiba ao vivo por Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Red Bull Bragantino x Coritiba
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 26/07/2026
  • Horário: 18h30 (de Brasilia)
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 20ª

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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