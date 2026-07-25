Red Bull Bragantino x Coritiba onde assistir: horário e informações do jogo

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Red Bull Bragantino e Coritiba entram em campo nesta domingo (26/07), às 18h30, por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir Red Bull Bragantino x Coritiba ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Red Bull Bragantino x Coritiba ao vivo por Premiere (pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Red Bull Bragantino x Coritiba
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 26/07/2026
- Horário: 18h30 (de Brasilia)
- Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 20ª
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.