Veículos reforçarão unidades de referência/Foto: Reprodução

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) do Acre receberão novos veículos para reforçar as atividades desenvolvidas no estado. A compra foi homologada pela Secretaria Estadual de Saúde.

As unidades do Cerest atuam na prevenção, na identificação e no acompanhamento de doenças e acidentes relacionados ao ambiente profissional. Os centros também desenvolvem ações de vigilância e orientação aos trabalhadores.

Com a nova aquisição, as equipes poderão contar com suporte para deslocamentos e atividades externas. Entretanto, o documento não especifica quais municípios serão contemplados nem apresenta o cronograma de entrega.

A empresa Agro Norte Importação e Exportação Ltda. venceu o item previsto no pregão eletrônico. O investimento total informado pela Secretaria de Saúde é de R$ 1.006.800.

A homologação confirma o resultado da licitação e permite o avanço dos procedimentos necessários à formalização da compra. As etapas seguintes deverão observar as exigências administrativas estabelecidas no processo.

A decisão foi assinada no dia 24 de julho e publicada na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado.