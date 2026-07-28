Brasil e Coreia ampliam cooperação tecnológica na agricultura

Acordo busca fortalecer o setor agrícola/Foto: Reprodução

Brasil e Coreia do Sul firmaram uma parceria para ampliar a cooperação científica, tecnológica e econômica nos setores da agricultura e da alimentação. O acordo busca fortalecer o intercâmbio de conhecimentos e aumentar a competitividade agrícola dos dois países.

A iniciativa prevê o desenvolvimento de ações conjuntas dentro das normas e dos regulamentos de cada nação. Embora o documento não detalhe projetos específicos, estabelece uma base para novas atividades de pesquisa, inovação e colaboração econômica.

A parceria terá vigência inicial de cinco anos e poderá ser renovada automaticamente por períodos iguais. Caso um dos países não tenha interesse na continuidade, deverá comunicar a decisão por escrito com antecedência mínima de seis meses.

O memorando foi assinado pelo ministro brasileiro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e pela ministra da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais da Coreia do Sul, Song Mi-ryung.

O acordo foi assinado em fevereiro e teve seu extrato publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (28).