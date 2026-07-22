Acre investirá R$ 450 mil na manutenção de veículos da Sema

Serviço fornecerá manutenção e peças/Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) firmou um contrato de R$ 450 mil para manutenção de veículos e equipamentos utilizados pelo órgão. O extrato foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (21).

O serviço será prestado pela empresa Trivale Instituição de Pagamento, responsável por administrar uma rede de estabelecimentos credenciados em todo o território nacional.

O contrato inclui o gerenciamento informatizado das manutenções, o fornecimento de peças e a execução de serviços preventivos e corretivos. A contratação foi feita por adesão a uma ata de registro de preços gerenciada pela Polícia Militar do Acre.

Do valor total, R$ 130 mil sairão de recursos de contribuição financeira não reembolsável do programa REM/KfW. Outros R$ 320 mil serão custeados com recursos próprios do Tesouro Estadual.

As despesas estão distribuídas entre ações de monitoramento ambiental, regularização de imóveis e gestão de unidades de conservação.

O contrato terá vigência inicial de um ano e poderá ser prorrogado. A continuidade dependerá da existência de recursos orçamentários e da comprovação de que a manutenção do acordo permanece vantajosa para a administração pública.