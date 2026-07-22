Brasil se mantém fora do Mapa da Fome e melhora indicadores, aponta ONU

O Brasil se manteve fora do Mapa da Fome durante o triênio de 2023 a 2025 e apresentou melhorias em indicadores de insegurança alimentar, segundo o relatório SOFI 2026 (Relatório de Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2026), divulgado nesta terça-feira (21).

De acordo com a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), o país manteve abaixo de 2,5% o percentual da população com risco de subalimentação (quando não há renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias para uma vida saudável), principal indicador usado para a inclusão no Mapa da Fome.

Em 2025, o Brasil avançou em diversos indicadores, com destaque para o índice da população que vive em insegurança alimentar severa, no qual o país atingiu o menor número da série histórica (0,6%).

No triênio analisado, 16,7 milhões de pessoas deixaram essa condição, registrando a terceira queda consecutiva do país nesse indicativo. A título de comparação, entre 2021 e 2023, 6,6% dos brasileiros estavam nessas condições.

Alimentação saudável

Segundo os dados da FAO, entre 2023 e 2025, 21,1% dos brasileiros não tiveram condições de pagar por uma alimentação saudável.

No período analisado, o custo da dieta saudável no Brasil também recuou e chegou a US$ 4,89 em PPC (Paridade do Poder de Compra) por pessoa ao dia, ficando abaixo da média da América do Sul (US$ 4,94) e da América Latina e Caribe (US$ 4,91).

A pesquisa leva em conta dados macroeconômicos como o PIB (Produto Interno Bruto) e o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

*Sob supervisão de João Ker

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Arthur Bambini.

Conteúdo Original / Fonte: Arthur Bambini