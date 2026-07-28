28/07/2026
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Acre prevê ampliação de exames especializados na rede pública de saúde

Exames apoiarão diagnóstico e tratamento

Por Dry Alves, ContilNet 28/07/2026 às 18:23
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Acre prevê ampliação de exames especializados na rede pública de saúde
Serviço atenderá os hospitais estaduais/Foto: Reprodução

A rede pública de saúde do Acre deverá ampliar a oferta de exames laboratoriais especializados de média e alta complexidade. Os procedimentos serão destinados ao diagnóstico e ao tratamento de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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A contratação busca atender à demanda das unidades hospitalares estaduais. A medida poderá reforçar a investigação de doenças e contribuir para que os profissionais de saúde definam as condutas clínicas com maior precisão.

O processo ainda está na fase de licitação. Portanto, a publicação não estabelece uma data para o início dos atendimentos nem apresenta a relação dos exames que serão disponibilizados aos pacientes.

A Secretaria de Estado de Saúde reabriu o prazo do pregão após realizar uma retificação no anexo do edital. As empresas interessadas poderão consultar o documento e avaliar as condições previstas para a prestação dos serviços.

As propostas serão recebidas até as 9h15, no horário de Brasília, do dia 14 de agosto. O procedimento ocorrerá por meio dos portais de licitações do Acre e de compras do Governo Federal.

A reabertura do processo foi divulgada na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado.

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