Acre terá segunda-feira de calor, ventos e possibilidade de chuvas rápidas

O tempo quente, porém acompanhado de ventos, deve predominar em todo o Acre nesta segunda-feira (17). Segundo a previsão divulgada pelo site O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale, o sol aparece entre nuvens em todas as regiões do estado, com probabilidade de chuvas rápidas e isoladas ao longo do dia.
De acordo com o boletim, o cenário de calor abafado e ventilado atinge também estados vizinhos como Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso e Goiás, além das planícies da Bolívia e do Peru.
Na capital Rio Branco e nas microrregiões do Baixo Acre, Purus e Alto Acre, a umidade relativa do ar mínima oscila entre 35% e 45% durante a tarde, com máximas atingindo até 95% nas primeiras horas da manhã. A probabilidade de temporais e ventos com perigo na região leste e sul é considerada muito baixa.
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, no centro e oeste acreano, o clima segue abafado, com umidade do ar variando entre 45% e 100%. Os ventos sopram de fracos a calmos, vindo do norte com variações de noroeste e nordeste, acompanhados de rajadas moderadas.
Confira as temperaturas previstas para os municípios acreanos nesta segunda-feira:
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Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.
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Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: Mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 34°C e 36°C.
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Plácido de Castro e Acrelândia: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.
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Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.
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Tarauacá e Feijó: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 34°C e 36°C.
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Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.
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Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.