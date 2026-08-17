Acre terá segunda-feira de calor, ventos e possibilidade de chuvas rápidas

Umidade relativa do ar cai para até 35% no Baixo Acre durante as horas mais quentes do dia

Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

O tempo quente, porém acompanhado de ventos, deve predominar em todo o Acre nesta segunda-feira (17). Segundo a previsão divulgada pelo site O Tempo Aqui, do meteorologista Davi Friale, o sol aparece entre nuvens em todas as regiões do estado, com probabilidade de chuvas rápidas e isoladas ao longo do dia.

De acordo com o boletim, o cenário de calor abafado e ventilado atinge também estados vizinhos como Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso e Goiás, além das planícies da Bolívia e do Peru.

Na capital Rio Branco e nas microrregiões do Baixo Acre, Purus e Alto Acre, a umidade relativa do ar mínima oscila entre 35% e 45% durante a tarde, com máximas atingindo até 95% nas primeiras horas da manhã. A probabilidade de temporais e ventos com perigo na região leste e sul é considerada muito baixa.

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, no centro e oeste acreano, o clima segue abafado, com umidade do ar variando entre 45% e 100%. Os ventos sopram de fracos a calmos, vindo do norte com variações de noroeste e nordeste, acompanhados de rajadas moderadas.

Confira as temperaturas previstas para os municípios acreanos nesta segunda-feira: