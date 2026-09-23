23/09/2026
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Professora da Ufac representa Acre em congresso de cirurgia nos EUA

Fernanda representa o Acre e o Brasil no congresso do Colégio Americano de Cirurgiões

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Professora da Ufac representa Acre em congresso de cirurgia nos EUA
Fernanda representa o Acre e o Brasil no congresso do Colégio Americano de Cirurgiões/Foto: reprodução

A cirurgiã pediátrica Fernanda Lage viajou para Washington, nos Estados Unidos, para participar de dois eventos voltados à área da cirurgia. Ela representa o Acre e o Brasil no congresso do Colégio Americano de Cirurgiões e no encontro da Associação Internacional de Mulheres Cirurgiãs.

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Durante os eventos, Fernanda deve participar de discussões sobre a atuação feminina na cirurgia, com destaque para a presença das mulheres em posições de liderança na área.

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Além da atuação médica, Fernanda é professora adjunta da Universidade Federal do Acre (Ufac) e atua como preceptora nos programas de Residência Médica em Cirurgia Geral e Pediatria.

Fernanda também é esposa do médico Thor Dantas, citado como candidato ao Governo do Acre.

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