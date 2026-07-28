Japão: terremoto de magnitude 7,1 derruba shopping e provoca mortes

Abalo sísmico na região de Kumamoto provocou danos estruturais e mobilizou equipes de resgate.

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Abalo na região de Kumamoto causou o desabamento parcial do Aeon Mall em Kashima e deixou cerca de 300 mil pessoas evacuadas.

Um forte terremoto de magnitude 7,1 na escala Richter atingiu o Japão, provocando o desabamento de edifícios, residências e trechos do shopping center Aeon Mall, localizado na cidade de Kashima.

O abalo ocorreu a 10 km de profundidade na região de Kumamoto, atingindo o nível 7 o grau máximo na escala de intensidade sísmica japonesa (shindo).

De acordo com as informações apuradas pela repórter Giovana Alves para o portal METRÓPOLES, com base em relatórios das emissoras japonesas Fuji, TBS e NHK, o segundo andar do centro comercial desabou, deixando pessoas retidas nos escombros e mobilizando equipes de emergência.

“Autoridades locais e o governo central emitiram alertas para que a população das áreas afetadas permaneça em estado de vigilância, diante do risco de réplicas de intensidade semelhante ao longo dos próximos dias”, destacou a reportagem do METRÓPOLES.

Alertas de réplicas e tremores na região

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o cenário de emergência conta com as seguintes determinações das autoridades:

Pronunciamento Oficial: A primeira-ministra Sanae Takaichi solicitou atenção máxima aos moradores das regiões atingidas, confirmando o registro de feridos e o andamento do levantamento oficial de danos.

Orientação Técnica: A Agência Meteorológica do Japão (JMA) alertou que a área possui histórico de tremores em sequência e recomendou alerta elevado por cerca de uma semana, especialmente nos primeiros dois a três dias.

Evacuações em Massa: Cerca de 300 mil pessoas precisaram deixar suas residências em função dos riscos de novos abalos e danos estruturais nas construções.

Sismos na Ásia: Pouco antes do terremoto no Japão, a China também registrou dois tremores seguidos no noroeste do país, com magnitudes de 5,7 e 5,8 graus segundo o USGS.

Qual foi a magnitude do terremoto registrado no Japão?

O abalo sísmico atingiu magnitude 7,1 na escala Richter, alcançando o nível máximo 7 no padrão de intensidade japonês.

Onde foram registrados os maiores danos estruturais?

Os danos mais severos foram reportados na região de Kumamoto, com destaque para o desabamento parcial do shopping Aeon Mall na cidade de Kashima.

Qual a orientação da Agência Meteorológica do Japão após o terremoto?

A JMA orientou a população a manter o estado de alerta reforçado durante uma semana, pois há possibilidade de réplicas de intensidade semelhante.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet