Acreano é duplamente premiado com cases vencedores

Preâmbulo

Natural de Rio Branco, o jovem Matheus Ferreira, conhecido como Matheus do Marketing, é consultor e pesquisador científico em marketing, e será premiado em São Paulo, na noite do dia 18 de Agosto, pela Fundação Brasileira de Marketing (FBM) no Prêmio Marketing Strategy MATCON. É o primeiro acreano na história a conquistar esse reconhecimento no campo, e além dos troféus concedidos pela fundação que é a principal autarquia nacional em marketing, terá a história dos dois projetos publicados na Revista ANAMACO – principal veículo de comunicação do setor no Brasil.

Criado pela Fundação Brasileira de Marketing, o Prêmio Marketing Strategy MATCON é promovido pela entidade em parceria com instituições como a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), e em sua 3ª Edição voltada a projetos que desenvolveram estratégias de marketing dentro do setor de arquitetura e materiais de construção, recebeu mais de 70 inscrições. Dentre elas, um número seleto de projetos foi classificado como vencedor após passar por avaliação prévia de júri especializado composto por executivos e pesquisadores internacionais de marketing. Matheus do Marketing foi duplamente premiado, com os cases “Arquiluxo + LAB BarbieCore” na categoria Digital, e “Arquitetando a Minha Marca” na categoria Educação, entre seletos 5 e 4 cases reconhecidos nacionalmente.

Os dois projetos premiados são de organizações acreanas que atuam no ramo: um escritório de arquitetura, e o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Acre. As duas organizações passaram pelo trabalho de Matheus, que residindo em Curitiba, desenvolve Consultoria Especializada em Cultura, Consumo e Estratégia de Construção de Marcas Irresistíveis. O prêmio é descrito pela FBM como destinado aos projetos que unem “qualidade, competência, visão estratégica, criatividade, inovação, profissionalismo, com objetivos definidos, consistência dos projetos, resultados positivos e benefícios conquistados” (FBM, 2026). Sobre a premiação, em suas palavras, Ferreira diz:

“é um marco profissional muito especial: poder unir ciência de alto impacto, e 6 anos de jornada profissional no mundo do marketing é o que me realiza. Tenho tido o prazer de formular marcas que com trabalhos lindos têm conseguido, cada vez mais, assumir suas identidades e tomar seu lugar no coração do consumidor. É a confirmação de que seguir nossos sonhos vale a pena. Ainda mais por serem projetos para organizações do meu estado natal, é uma forma de proporcionar o que tenho desenvolvido na carreira para o lugar onde cresci. Não chego sozinho a essa conquista. Trago comigo os conterrâneos e familiares que trabalharam para que fosse possivel que essas portas se abrissem para mim. É uma pena que não temos estruturas para que nossos talentos fiquem no estado, mas sou grato por ter tido uma base firme para pegar estrada e trabalhar aqui fora pela carreira que sonho. Até hoje, dizer que sou do Acre, é minha melhor forma de apresentação. Em qualquer evento que eu vá, mesmo os gringos, todos sempre adoram saber sobre o que fazemos aí, nossa cultura e tradição. Imagina se eles soubessem o tanto de gente talentosa e inteligente que temos! Desejo que isso se torne mais comum às novas gerações!”- (FERREIRA, 2026).

Sobre Matheus

Acreano de 25 anos, o jovem já coleciona reconhecimentos notáveis: é o único acreano membro e com publicação científica nos anais da Association for Consumer Research, ligada à Universidade de Chicago. Além disso, Ferreira teve ainda passagem por grandes oportunidades, como palestrante no Grupo Shopee, e pelo Grupo META

(responsável pelas redes Facebook, WhatsApp e Instagram), onde atuava em projeto como consultor para anunciantes da plataforma. Atualmente, está concluindo o Mestrado em Estratégias de Marketing e Comportamento do Consumidor, pela Universidade Federal do Paraná, onde desenvolve pesquisas sobre Identidade de Marca e Cultura e Consumo.

Com formações pelas tradicionais escolas de negócio do Brasil, como FGV, ESPM e PUC, Matheus é nascido em Rio Branco e iniciou seus estudos como bolsista em instituições tradicionais do estado, como o Instituto Imaculada Conceição, e foi no Quinari onde cresceu, sob criação de sua avó costureira, e tia professora, fazendo o tradicional esforço do bate-volta de munícipes buscando qualificação na capital. Após sua formação como 1º da turma em Odontologia pela Uninorte, se mudou para Curitiba, onde após 1 ano de consultório, fez transição de carreira para o Marketing -profissão já exercida em paralelo desde sua graduação. Hoje Matheus faz o meio de campo entre Academia e Mercado.

Sobre os Cases Premiados

Na Categoria Digital, case “LAB + Arquiluxo Barbie Core” une estratégia de posicionamento para o escritório da arquiteta acreana Janaína Dantas, que utilizou cultura pop, comportamento do consumidor e neuroarquitetura para criar diferenciação e fortalecer sua marca no estado, em uma verdadeira reviravolta profissional. O projeto gerou crescimento de 325% em novos projetos comerciais e aumento de 111% no alcance digital.

Na Categoria Educação, o vencedor é um circuito de formação desenvolvido com o CAU/AC, para capacitar arquitetos em branding, comportamento do consumidor e estratégia de especificação de materiais. As 80 vagas foram preenchidas rapidamente, e 83% dos participantes declararam maior segurança para especificar materiais após a formação.

Perfil e Contato de Matheus:

https://www.instagram.com/matheusdomarketing

https://www.linkedin.com/in/matheus-ferreira-b64487224/

Site Oficial do Prêmio:

https://www.fbm.org.br/premio-marketing-strategy-matcon

Conteúdo Original / Fonte: Redação, ContilNet