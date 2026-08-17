Aeroporto de Rio Branco ganha novo plano de proteção aérea

Documento estabelece áreas de segurança no entorno do Aeroporto Internacional Plácido de Castro

Plano alcança entorno do aeroporto/Foto: Reprodução

O Aeroporto Internacional de Rio Branco passou a contar com novos planos de proteção destinados à segurança das operações aéreas e dos equipamentos utilizados na navegação.

A medida contempla o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo e o Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação Aérea do Aeroporto Internacional Plácido de Castro.

Esses instrumentos estabelecem limites e restrições para construções, obstáculos, torres, antenas e outras estruturas que possam interferir nas aproximações, decolagens ou equipamentos de orientação das aeronaves.

O documento foi publicado pelo Instituto de Cartografia Aeronáutica, ligado ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O conteúdo completo dos planos e os respectivos anexos serão disponibilizados no portal do Decea.

A portaria entrou em vigor nesta segunda-feira (17).