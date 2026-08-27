Ao se entenderem como lésbicas, mulheres podem viver virada de chave sexual

Descberta da lesbianidade reformula a relação com o próprio corpo e o prazer

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No Dia da Visibilidade Lésbica (29/8), especialista e jovem contam como a libertação de roteiros sociais tradicionais ressignifica o prazer e a autonomia do corpo.

Em alusão ao Dia da Visibilidade Lésbica, celebrado em 29 de agosto, o entendimento sobre a orientação sexual tem se mostrado um divisor de águas para a autodescoberta do prazer e do afeto entre mulheres.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Julia de Mesquita para a coluna Pouca Vergonha do portal METRÓPOLES, romper com as expectativas sociais permite que o desejo deixe de ser uma cobrança externa e passe a ser guiado pela própria vontade.

“Desde a infância, a mulher é bombardeada com a ideia de que o seu sucesso depende de um homem. O roteiro social dita que, se há afeto ou admiração, deve haver sexo”, explicou a sexóloga Camila Voluptas na reportagem de Julia de Mesquita no METRÓPOLES.

Heterossexualidade compulsória, rotina sem roteiros e acolhimento do passado

Conforme detalhado pela cobertura de Julia de Mesquita no METRÓPOLES, a transição para essa nova fase envolve conceitos psicológicos e práticos:

Heterossexualidade Compulsória: Conceito que descreve a pressão social para que mulheres vejam os homens como parceiros afetivos e sexuais obrigatórios.

Comunicação e Reciprocidade: A estudante de psicologia Gabriela Morais, de 21 anos, contou que só conseguiu atingir o orgasmo e sentir conforto na penetração ao se relacionar com mulheres.

Roteiros Não Normativos: O ato sexual entre mulheres dispensa a obrigatoriedade da penetração como centro das atenções, valorizando a entrega, o diálogo e os sinais do corpo.

Livre de Culpas: Especialistas reforçam que vivências heterossexuais passadas não devem gerar remorso, pois faziam parte do nível de consciência disponível naquele momento.

O que é o conceito de heterossexualidade compulsória?

É a pressão cultural e social que condiciona mulheres a considerarem os homens como única via natural de realização afetiva e sexual, confundindo sentimentos de admiração com atração sexual.

Quando é comemorado o Dia da Visibilidade Lésbica?

O Dia da Visibilidade Lésbica é comemorado no Brasil no dia 29 de agosto, promovendo debates sobre direitos, saúde sexual e conscientização.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet