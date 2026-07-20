Aos 8 anos, acreano vira artilheiro e se destaca na ROCUP 2026

Arthur William marcou três gols e ajudou equipe a chegar à final

Arthur foi um dos destaques acreanos na ROCUP/Foto: Cedida

Aos 8 anos, o acreano Arthur William Silva Belém foi um dos principais destaques da Escola de Futebol Rei Artur na ROCUP 2026, disputada em Ji-Paraná, Rondônia. Mesmo atuando na categoria Sub-9, o jovem conquistou a titularidade, marcou três gols e contribuiu com uma assistência durante a competição.

Arthur chegou ao torneio como um dos atletas mais novos da delegação enviada pelo Acre. A diferença de idade, entretanto, não impediu que ele ganhasse espaço entre os titulares logo na primeira partida e tivesse participação decisiva na campanha da equipe.

Com os gols e a assistência, o atleta ajudou o time a avançar ao mata-mata e chegar à final da Série Bronze. A Escola de Futebol Rei Artur terminou como vice-campeã da categoria Sub-9 após enfrentar o Pé de Moleque na decisão.

Segundo a mãe, Franciana Dantas, o menino demonstrou segurança mesmo diante da dimensão do campeonato e da presença de adversários mais velhos.

“Apesar da pouca idade, ele não sentiu pressão nenhuma e teve uma ótima participação na ROCUP 2026”, contou.

Arthur também terminou a competição como artilheiro da equipe. O desempenho já o coloca como uma das principais apostas da escolinha acreana para a edição de 2027.

A participação no torneio somente foi possível após familiares e apoiadores organizarem uma rifa para custear a viagem até Ji-Paraná. A mobilização permitiu que o jovem transformasse a oportunidade em uma campanha marcada por gols, titularidade e destaque.

Realizada entre os dias 15 e 19 de julho, a quarta edição da ROCUP reuniu mais de 2,2 mil atletas e quase 200 equipes, com participantes do Acre, Rondônia, Amazonas, Amapá e Mato Grosso. O torneio recebeu jogadores das categorias Sub-7 à Sub-15.