Além do mandim, outras espécies também têm sido encontradas com facilidade

Pesca no Rio Tarauacá também representa um importante aspecto cultural para a população. — Foto: Reprodução

O Rio Tarauacá tem sido palco de intensa movimentação nos últimos dias em razão da piracema de mandim, fenômeno que atrai dezenas de pescadores artesanais e moradores em busca do pescado. O período é considerado um dos mais aguardados por quem vive às margens do rio e depende da pesca como fonte de alimento e renda.

Com a maior concentração de peixes nesta época do ano, é comum observar canoas e pequenas embarcações espalhadas ao longo do rio. Muitos pescadores aproveitam a abundância do mandim para garantir o sustento da família e até complementar a renda com a comercialização do pescado.

Além do mandim, outras espécies também têm sido encontradas com facilidade, contribuindo para o aumento da atividade pesqueira no município. A cena já faz parte da tradição local e se repete anualmente durante o período de migração dos peixes.

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A pesca no Rio Tarauacá também representa um importante aspecto cultural para a população. Famílias inteiras costumam participar da atividade, que une lazer, tradição e segurança alimentar para muitos moradores da região.

Apesar da fartura, especialistas alertam para a necessidade de praticar a pesca de forma consciente, respeitando as normas ambientais e os períodos permitidos para cada espécie. A preservação dos recursos naturais é fundamental para que o rio continue oferecendo sustento às futuras gerações.

A expectativa é que a movimentação permaneça intensa nos próximos dias, impulsionando a economia local e reforçando a importância do Rio Tarauacá para a vida dos moradores do município.