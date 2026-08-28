Barriga Verde cria grupo VIP de ofertas com até 70% de desconto

Novo setor de ponta de estoque reúne achados e condições especiais para quem quer economizar na construção e reforma

Quer ter acesso às ofertas do Garimpo BV? É simples: basta acessar o link disponível na bio do Instagram do Barriga Verde e entrar no grupo VIP de ofertas. É por lá que os clientes acompanham os produtos disponíveis, os novos achados e as condições especiais do Garimpo. Quem preferir conferir tudo de perto também pode visitar a Loja Matriz, na Estrada Dias Martins, nº 1397, em Rio Branco.

O Garimpo BV veio para ficar e chega como um novo setor permanente de ponta de estoque do Barriga Verde, reunindo produtos selecionados com descontos que podem chegar a mais de 70%.

A proposta é transformar a busca por economia em uma verdadeira caça aos achados. São itens selecionados que podem aparecer com condições especiais e preços muito abaixo dos praticados normalmente, tornando o Garimpo BV uma opção para quem está construindo, reformando ou procurando aquele produto por um preço mais vantajoso.

Mais do que uma ação promocional, o Garimpo BV passa a fazer parte da experiência do Barriga Verde como um espaço permanente para quem gosta de pesquisar, garimpar e encontrar oportunidades. O setor será abastecido com novos achados conforme a disponibilidade dos produtos, fazendo com que cada acesso ao grupo VIP ou visita à loja possa trazer uma nova oportunidade.

E é justamente essa dinâmica que torna o Garimpo ainda mais interessante. Os produtos disponíveis podem mudar, assim como as condições e os descontos, então quem estiver no grupo VIP consegue acompanhar de perto cada novo achado e descobrir as oportunidades assim que elas aparecerem.

Com descontos de mais de 70% em itens selecionados, o Garimpo BV é uma alternativa para quem quer economizar na hora de construir, reformar ou renovar. A dica é acompanhar o grupo, ficar de olho nas novidades e, quando encontrar o que procura, aproveitar enquanto houver disponibilidade.

No Garimpo BV, a regra é simples: entrou, encontrou, aproveitou. Porque o próximo grande desconto pode estar a poucos cliques de distância.

Serviço

Garimpo BV — Grupo VIP de Ofertas

O que é: setor permanente de ponta de estoque do Barriga Verde

Descontos: itens selecionados com descontos de até 70% ou mais

Como entrar no grupo VIP: link disponível na bio do Instagram do Barriga Verde

Local: Loja Matriz Barriga Verde

Endereço: Estrada Dias Martins, nº 1397 — Rio Branco, AC

Conteúdo Original / Fonte: Ascom