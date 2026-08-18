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Brasil cria força-tarefa contra impactos do El Niño

Grupo atuará durante calamidades no país

Por Dry Alves, ContilNet
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Brasil cria força-tarefa contra impactos do El Niño
El Niño pode agravar eventos extremos/Foto: Reprodução

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social criou um gabinete extraordinário para coordenar as ações de proteção social diante dos possíveis impactos do El Niño entre 2026 e 2027.

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O grupo será responsável por articular as unidades do ministério, acompanhar as medidas adotadas nos estados e municípios afetados e analisar informações que orientem as respostas do poder público.

Entre as atribuições estão o recebimento de demandas de outros órgãos, a elaboração de relatórios periódicos e a proposição de medidas para ampliar ou redirecionar o atendimento às populações atingidas.

O gabinete deverá se reunir semanalmente, mas encontros extraordinários poderão ser convocados durante situações mais graves. Representantes de órgãos federais, estados e municípios também poderão participar das discussões.

A criação da estrutura ocorre diante da previsão de eventos climáticos relacionados ao El Niño, fenômeno que pode provocar alterações nas chuvas e elevar o risco de secas, enchentes e outros desastres em diferentes regiões brasileiras.

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