Projeto apoia turismo comunitário local/Foto: Reprodução

A Bacia do Rio Croa, em Cruzeiro do Sul, receberá ações voltadas ao fortalecimento do turismo comunitário e à geração de oportunidades para os moradores da região.

O projeto prevê mobilização social, capacitações e apoio às iniciativas desenvolvidas pela própria comunidade. A proposta também busca melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos visitantes.

As atividades serão executadas em parceria com a Associação de Desenvolvimento Agroecológico e Ambiental da Bacia do Rio Croa. A entidade deverá atuar no desenvolvimento das ações previstas no plano de trabalho.

O turismo de base comunitária permite que os moradores participem diretamente da organização dos serviços e das experiências oferecidas no território. Dessa forma, parte dos benefícios econômicos permanece na própria comunidade.

A parceria foi assinada em 21 de maio e terá vigência até 31 de janeiro de 2027. Os recursos são provenientes de uma emenda parlamentar estadual apresentada pelo deputado Pedro Longo.

Os servidores responsáveis por acompanhar e fiscalizar a execução do projeto foram designados por meio de portaria publicada na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial do Estado.