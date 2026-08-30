A previsão é que a intensificação do El Niño ocorra nos próximos meses

Trabalhadores do café, cacau e açúcar — Foto: Custódio Coimbra, Dado Galdiere e Jonne Roriz (Bloomberg)

O risco de um El Niño forte já elevou os preços futuros de café, cacau e açúcar, embora o fenômeno climático ainda não tenha alcançado seu pico. A antecipação do mercado ocorre diante da possibilidade de danos às próximas safras e pode pressionar os preços dos alimentos em 2027. Com informações de O Globo.

Itens como feijão, arroz e produtos in natura podem subir até 9,5% no ano que vem. O El Niño provoca aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e tende a alterar o regime de chuvas em regiões agrícolas de diferentes países.

Os contratos futuros de cacau em Nova York acumulam valorização superior a 40% desde o início de fevereiro, conforme levantamento da consultoria StoneX. O mercado passou a precificar os riscos para a safra de 2026/2027, mesmo com melhora temporária da oferta e recuperação dos estoques.

Chuvas excessivas atingiram em junho áreas produtoras da Costa do Marfim e de Gana, os principais fornecedores mundiais de cacau. Enchentes, dificuldades operacionais e doenças nas lavouras prejudicaram a produtividade e reduziram o ritmo das vendas antecipadas.

Projeção de oferta de cacau diminui

Trabalhadores do café, cacau e açúcar — Foto: Custódio Coimbra, Dado Galdiere e Jonne Roriz (Bloomberg)A StoneX reduziu sua estimativa de superávit global de cacau de 149 mil toneladas para 25 mil toneladas. A revisão incorporou com mais peso os riscos climáticos que podem afetar a produção na próxima temporada.

O açúcar também avançou no mercado futuro de Nova York. Em agosto, os contratos acumulavam alta de 22%, negociados entre 17 e 18 centavos de dólar por libra-peso, ante cerca de 14 centavos no primeiro semestre.

No café, os preços do arábica subiram 35% desde meados de junho, enquanto os contratos do robusta avançaram 20% no mesmo intervalo. As cotações refletem a preocupação dos investidores com eventuais perdas provocadas pelo clima.

O impacto do fenômeno pode se estender à atividade rural em 2027. A previsão é que a intensificação do El Niño ocorra nos próximos meses, período em que produtores e mercados devem acompanhar as condições das lavouras e o comportamento das chuvas.

Conteúdo Original / Fonte: DCM