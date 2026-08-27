Calor intenso e tempo seco predominam no Acre nesta quinta

Previsão do pesquisador Davi Friale indica dia abafado e sem probabilidade de temporais em todo o estado

Praça da Revolução/ Foto: Reprodução

O tempo quente e a baixa umidade relativa do ar dominam o clima no Acre nesta quinta-feira (27). De acordo com o boletim meteorológico divulgado pelo portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale, o sol predomina entre algumas nuvens e não há indicativo de chuvas fortes ou temporais em nenhuma das microrregiões do estado, embora possam ocorrer precipitações rápidas e isoladas.

A condição climática abafada também se estende aos estados de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Goiás, alcançando o Distrito Federal e as regiões de selva do Peru e planícies da Bolívia. Apenas no norte e nordeste amazonense há previsão de tempestades provocadas pelo calor excessivo. Nas áreas de maior altitude de Goiás e no Distrito Federal, as temperaturas sofrem queda durante a noite.

Para as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão é de tempo firme, ensolarado e muito quente. Os índices de umidade relativa do ar atingem picos de 90% ao amanhecer, mas despencam de forma severa, variando entre 30% e 40% no período da tarde.

O vento colabora para uma leve ventilação, soprando de forma fraca a moderada, com rajadas vindo predominantemente de noroeste, intercaladas por direções norte e oeste. A probabilidade de ventanias com perigo é quase nula.

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas de 21°C a 23°C e máximas de 35°C a 37°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas de 20°C a 22°C e máximas de 35°C a 37°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas de 21°C a 23°C e máximas de 35°C a 37°C.

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas de 21°C a 23°C e máximas de 35°C a 37°C.

Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o padrão se repete com muito calor e sol entre nuvens. A umidade relativa do ar cai para a faixa de 40% a 50% nas horas mais quentes do dia. Os ventos seguem calmos a fracos, variando de norte a nordeste.