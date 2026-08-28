28/08/2026
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Caminhão atinge poste e deixa trecho da Estrada da Floresta interditado

As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser apuradas

Por Everton Damasceno, ContilNet
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Caminhão atinge poste e deixa trecho da Estrada da Floresta interditado

Um trecho da Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco, precisou ser isolado na manhã desta sexta-feira (28), após um caminhão de grande porte atingir e derrubar um poste de energia elétrica. Apesar da força da colisão, não houve registro de feridos.

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De acordo com informações obtidas no local, o veículo, que seria um caminhão utilizado no transporte de gado, seguia pela via no sentido bairro-centro quando acabou atingindo a estrutura.

Após o impacto, o motorista teria continuado o trajeto sem permanecer no local para acompanhar os danos provocados pelo acidente.

O poste ficou danificado e a situação gerou risco para quem trafegava pela região. Por segurança, o trecho foi isolado até a realização dos serviços necessários.

Uma equipe da Energisa foi acionada e esteve no local para substituir o poste danificado e adotar as medidas necessárias para a normalização do fornecimento de energia elétrica na área.

As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser apuradas.

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