Campus de Boca do Acre é ampliado e poderá receber mais servidores

Unidade do Instituto Federal do Amazonas deixa a categoria de campus avançado e passa para nova estrutura

Campus terá estrutura administrativa maior/Foto: Reprodução

O campus do Instituto Federal do Amazonas em Boca do Acre passou por uma mudança de categoria que permitirá ampliar sua estrutura administrativa, acadêmica e de pessoal.

A unidade deixou de ser classificada como Campus Avançado 20/13 e passou à tipologia Campus 40/26. A alteração foi autorizada pelo Ministério da Educação.

Na prática, a mudança representa uma estrutura maior, com previsão de ampliação gradual do quadro de servidores, cargos de direção e funções gratificadas. O repasse dependerá do planejamento e da disponibilidade administrativa do governo federal.

Apesar de estar localizado no Amazonas, o campus atende uma região próxima ao Acre e pode beneficiar estudantes de municípios acreanos que mantêm ligação territorial e econômica com Boca do Acre.

A portaria entrou em vigor nesta segunda-feira (17).