Prefeitura remove mais de 120 toneladas de lixo em ação no Vitória

Acúmulo de lixo vinha causando transtornos para quem mora e trabalha no bairro

Ação mobilizou trabalhadores e máquinas em diferentes pontos da região/Foto: Mateus Machado/Secom

Equipes de limpeza retiraram cerca de 126 toneladas de resíduos das ruas do bairro Vitória, em Rio Branco, durante um mutirão realizado pela Prefeitura na manhã desta quarta-feira (23).

A operação foi realizada pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade e mobilizou trabalhadores e máquinas em diferentes pontos da região. A ação busca liberar as vias, melhorar a circulação de veículos e pedestres e reduzir problemas provocados pelo descarte irregular de materiais.

LEIA TAMBÉM: “Temos buscado chegar a todas as comunidades”, diz Alysson em ação no Montanhês

O acúmulo de lixo vinha causando transtornos para quem mora e trabalha no bairro, incluindo mau cheiro e dificuldades para transitar pelas ruas. A situação também preocupa devido ao risco de proliferação de doenças.

Segundo o coordenador de limpeza pública de Rio Branco, Rony Santos, as equipes foram distribuídas pelo bairro para atender os pontos que apresentam maior necessidade de intervenção.

“É muito importante para os moradores da parte alta aqui do bairro Vitória. A gente está aqui com 26 caçambas e 30 garis. Cada uma já deu duas viagens”, disse o coordenador.

Conteúdo Original / Fonte: Prefeitura de Rio Branco