Canhão falha durante show do AC/DC e quase atinge o vocalista

Um susto marcou o final do show da banda de rock AC/DC no último sábado (1º/8), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Um dos canhões cenográficos utilizados pela produção do grupo apresentou uma falha técnica e caiu a poucos centímetros do vocalista Brian Johnson.
O problema aconteceu durante a execução de “For Those About To Rock (We Salute You)”, música que tradicionalmente encerra as apresentações da turnê. Parte da estrutura de sustentação do canhão se desprendeu da base e tombou, disparando o adereço cênico em direção ao espaço onde o cantor estava posicionado.
Registros feitos por fãs da plateia e publicados nas redes sociais mostram o momento em que a peça desaba. Ao perceber o movimento do equipamento ao seu lado, Brian Johnson deu passos para trás de forma rápida para se afastar da trajetória do objeto.
Após encarar a estrutura caída no chão por alguns instantes, o vocalista continuou a cantar o refrão do tema sem interromper o encerramento do evento.
De acordo com a organização da turnê, a falha cênica não causou ferimentos a nenhum músico, integrante da equipe de apoio ou espectador presente na arena. A apresentação foi concluída sem novos incidentes.