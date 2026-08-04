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Canhão falha durante show do AC/DC e quase atinge o vocalista

Equipamento tombou e lançou objeto ao lado do cantor na música de encerramento de apresentação em Las Vegas

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Canhão falha durante show do AC/DC e quase atinge o vocalista
Produção confirmou que nenhum integrante da equipe ou do público se feriu no incidente/ Foto: Reprodução

Um susto marcou o final do show da banda de rock AC/DC no último sábado (1º/8), no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Um dos canhões cenográficos utilizados pela produção do grupo apresentou uma falha técnica e caiu a poucos centímetros do vocalista Brian Johnson.

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O problema aconteceu durante a execução de “For Those About To Rock (We Salute You)”, música que tradicionalmente encerra as apresentações da turnê. Parte da estrutura de sustentação do canhão se desprendeu da base e tombou, disparando o adereço cênico em direção ao espaço onde o cantor estava posicionado.

Registros feitos por fãs da plateia e publicados nas redes sociais mostram o momento em que a peça desaba. Ao perceber o movimento do equipamento ao seu lado, Brian Johnson deu passos para trás de forma rápida para se afastar da trajetória do objeto.

Após encarar a estrutura caída no chão por alguns instantes, o vocalista continuou a cantar o refrão do tema sem interromper o encerramento do evento.

De acordo com a organização da turnê, a falha cênica não causou ferimentos a nenhum músico, integrante da equipe de apoio ou espectador presente na arena. A apresentação foi concluída sem novos incidentes.

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