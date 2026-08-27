Cartórios ampliam convênios para protesto de dívidas no Acre em 2026

51 novos convênios foram firmados no Acre desde janeiro; em âmbito nacional, número é superior a 400

O sistema de protesto extrajudicial segue ampliando sua rede de empresas e instituições conveniadas em 2026. De janeiro até esta semana, foram realizados 51 novos convênios no Acre e 404 em âmbito nacional para utilização da ferramenta de cobrança por meio dos cartórios de protesto.

Os convênios permitem que empresas, instituições financeiras, órgãos públicos e outros credores encaminhem títulos vencidos para protesto, criando uma alternativa extrajudicial para a recuperação de valores em aberto.

No Acre, o crescimento das novas adesões amplia a quantidade de credores habilitados a utilizar o sistema. Atualmente, 3.977 empresas e instituições estão cadastradas para encaminhar títulos aos cartórios de protesto no estado.

O procedimento pode ser utilizado quando há inadimplência e permite buscar a regularização da dívida sem a necessidade imediata de recorrer ao Judiciário. A partir do encaminhamento do título, o devedor é comunicado e pode efetuar o pagamento ou buscar a regularização da pendência.

A expansão dos convênios ocorre em um cenário de fortalecimento do protesto como instrumento de recuperação de crédito. Levantamentos divulgados anteriormente pelos cartórios mostram que milhares de títulos são apresentados para protesto no Acre, envolvendo valores que chegam a centenas de milhões de reais.

Além de ampliar as possibilidades de recuperação dos recursos pelos credores, o mecanismo favorece a negociação de dívidas e pode reduzir a necessidade de abertura de processos judiciais para cobranças que podem ser solucionadas pela via extrajudicial.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom