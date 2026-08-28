28/08/2026
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Celular não poderá ser levado para cabine nas eleições de 2026

TSE recomenda colinha em papel

Por Dry Alves, ContilNet
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Celular não poderá ser levado para cabine nas eleições de 2026
Colinha ajuda a lembrar seis votos/Foto: Reprodução

O eleitor não poderá entrar na cabine de votação com telefone celular nas eleições de 2026. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que os números dos candidatos sejam anotados em uma colinha de papel antes da ida à seção eleitoral.

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No primeiro turno, marcado para 4 de outubro, cada eleitor deverá registrar seis votos. A sequência começa por deputado federal, com quatro dígitos, e deputado estadual, com cinco.

Em seguida, serão escolhidos dois candidatos ao Senado, cada um com três dígitos. Os últimos votos serão para governador e presidente da República, ambos com dois números.

A colinha deve respeitar essa ordem para facilitar a digitação na urna e reduzir o tempo de permanência na cabine. A medida também diminui o risco de esquecimento ou troca dos números no momento da votação.

Quem quiser se familiarizar com o procedimento pode acessar o simulador disponibilizado pelo TSE. A ferramenta reproduz a sequência da urna com nomes e números fictícios, sem registrar qualquer informação do usuário.

O e-Título também poderá ser apresentado como documento oficial por quem possui biometria cadastrada e fotografia no aplicativo. Entretanto, o aparelho deverá ser deixado com os mesários antes de o eleitor entrar na cabine.

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