CNU 2 tem nova lista de aprovados/Foto: Reprodução

Uma nova relação de candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado 2 foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A lista contempla participantes incluídos no resultado por determinação judicial.

Os nomes aparecem na condição sub judice, utilizada quando a permanência do candidato no concurso depende de uma decisão judicial ainda sujeita a alterações. Essa situação não representa, por si só, uma confirmação definitiva de nomeação ou posse.

O CNU 2 reúne oportunidades de nível superior em diferentes órgãos da administração pública federal. Além das vagas imediatas, o processo prevê a formação de um banco de candidatos aprovados para futuras convocações dentro do prazo de validade.

Os participantes devem conferir o nome, a classificação, o bloco temático e o cargo indicado na relação oficial. Também é necessário acompanhar os próximos atos para identificar eventuais convocações, solicitações de documentos ou mudanças provocadas pelo andamento dos processos judiciais.

A relação foi publicada nesta segunda-feira (27), em edital do Ministério da Gestão. A presença de candidatos do Acre somente poderá ser confirmada após a conferência individual dos nomes e das informações apresentadas no documento.