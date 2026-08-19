Colisão frontal entre micro-ônibus e carreta deixa ao menos 23 mortos

Veículo de transporte de pacientes de Imbituva bateu contra caminhão na altura de Ipiranga

Batida no km 209 ocorreu por volta das 3h20 da madrugada desta quarta-feira em Ipiranga (PR)/ Foto: Reprodução

Uma colisão frontal entre um micro-ônibus e uma carreta matou ao menos 23 pessoas na madrugada desta quarta-feira (19), no km 209 da BR-373, no município de Ipiranga, na região dos Campos Gerais, a cerca de 180 quilômetros de Curitiba. O acidente deixou ainda outras cinco pessoas feridas. As informações foram confirmadas pela Via Araucária, concessionária responsável pela administração do trecho.

A batida ocorreu por volta das 3h20. As vítimas mortas ocupavam o micro-ônibus, além do condutor da carreta.

Segundo informações preliminares apuradas pelas equipes de resgate, o micro-ônibus pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva e transportava pacientes para atendimento em hospitais da Região Metropolitana de Curitiba. A carreta, com placas do município de Erechim (RS), trafegava no sentido Carambeí-Prudentópolis no momento do impacto.

O tráfego de veículos no local do acidente permanece totalmente bloqueado, sem previsão de liberação pelas autoridades viárias.

Por volta das 7h, a concessionária registrava nove quilômetros de congestionamento no sentido Ponta Grossa. No sentido oposto, em direção a Prudentópolis, a fila de veículos atingia sete quilômetros a partir do ponto da colisão.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico-Legal (IML) foram deslocadas para o trecho para realizar o atendimento aos feridos, a remoção dos corpos e os levantamentos periciais. As causas e a dinâmica da colisão estão sob investigação.