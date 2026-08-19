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Colisão frontal entre micro-ônibus e carreta deixa ao menos 23 mortos

Veículo de transporte de pacientes de Imbituva bateu contra caminhão na altura de Ipiranga

Por Redação ContilNet
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Colisão frontal entre micro-ônibus e carreta deixa ao menos 23 mortos
Batida no km 209 ocorreu por volta das 3h20 da madrugada desta quarta-feira em Ipiranga (PR)/ Foto: Reprodução

Uma colisão frontal entre um micro-ônibus e uma carreta matou ao menos 23 pessoas na madrugada desta quarta-feira (19), no km 209 da BR-373, no município de Ipiranga, na região dos Campos Gerais, a cerca de 180 quilômetros de Curitiba. O acidente deixou ainda outras cinco pessoas feridas. As informações foram confirmadas pela Via Araucária, concessionária responsável pela administração do trecho.

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A batida ocorreu por volta das 3h20. As vítimas mortas ocupavam o micro-ônibus, além do condutor da carreta.

Segundo informações preliminares apuradas pelas equipes de resgate, o micro-ônibus pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Imbituva e transportava pacientes para atendimento em hospitais da Região Metropolitana de Curitiba. A carreta, com placas do município de Erechim (RS), trafegava no sentido Carambeí-Prudentópolis no momento do impacto.

O tráfego de veículos no local do acidente permanece totalmente bloqueado, sem previsão de liberação pelas autoridades viárias.

Por volta das 7h, a concessionária registrava nove quilômetros de congestionamento no sentido Ponta Grossa. No sentido oposto, em direção a Prudentópolis, a fila de veículos atingia sete quilômetros a partir do ponto da colisão.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico-Legal (IML) foram deslocadas para o trecho para realizar o atendimento aos feridos, a remoção dos corpos e os levantamentos periciais. As causas e a dinâmica da colisão estão sob investigação.

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