28/08/2026
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Congresso instala nesta sexta comissão que vai analisar a MP do fim da taxa das blusinhas

A decisão segue o acordo firmado entre Lula e os presidentes da Câmara e do Senado.

Por Redação ContilNet
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Congresso instala nesta sexta comissão que vai analisar a MP do fim da taxa das blusinhas
Shein e Shopee. — Foto: Aloisio Mauricio/Fotoarena/Agência O Globo

O Congresso antecipou para esta sexta-feira (28) a instalação da comissão mista que vai analisar a Medida Provisória que acaba com a taxa das blusinhas. A decisão segue o acordo firmado entre Lula e os presidentes da Câmara e do Senado.

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Indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, o deputado Reginaldo Lopes, do PT, deve ser eleito hoje para comandar o colegiado.

Depois disso, caberá a ele indicar o relator da proposta, que deverá ser um senador.

Os parlamentares pretendem votar o relatório na próxima terça-feira e levar o texto aos plenários da Câmara e do Senado na quarta.

O objetivo é aprovar a isenção da “taxa das blusinhas” antes de 8 de setembro, quando a MP perde a validade e a cobrança de 20% sobre a importação de até 50 dólares volta a vigorar.

Conteúdo Original / Fonte: CBN
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