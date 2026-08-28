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O Congresso antecipou para esta sexta-feira (28) a instalação da comissão mista que vai analisar a Medida Provisória que acaba com a taxa das blusinhas. A decisão segue o acordo firmado entre Lula e os presidentes da Câmara e do Senado.

Indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, o deputado Reginaldo Lopes, do PT, deve ser eleito hoje para comandar o colegiado.

Depois disso, caberá a ele indicar o relator da proposta, que deverá ser um senador.

Os parlamentares pretendem votar o relatório na próxima terça-feira e levar o texto aos plenários da Câmara e do Senado na quarta.