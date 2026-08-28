Sicredi destina R$ 7,5 bilhões para economia verde no Norte

Sicredi ampliou a carteira de crédito voltada à economia verde em Mato Grosso e nos estados da região Norte/Foto: Ascom

O Sicredi atingiu a marca de R$ 98,2 bilhões em saldo de carteira de crédito classificada como economia verde em 2025, crescimento de 10,3% em relação ao ano anterior. Na área de atuação que compreende os estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá e Roraima e algumas cidades de Goiás, o saldo chegou a R$ 7,5 bilhões ao fim de 2025 e segue curva crescente nos últimos anos.

Os dados estão no Relatório de Sustentabilidade 2025 e consolida os avanços da instituição financeira cooperativa nos pilares Ambiental, Social e de Governança (ESG), que beneficiam associados e a comunidade como um todo.

Entre os principais destaques da carteira na região que compreende Mato Grosso e os estados do Norte, R$ 2,2 bilhões foram destinados à produção rural familiar e R$ 1,4 bilhão a mulheres empreendedoras. Outros R$ 1 bilhão apoiaram iniciativas de agricultura de baixo carbono e mais de R$ 1 bilhão foram direcionados a mulheres que atuam no agronegócio.

acarteira regional inclui ainda R$ 841 milhões em linhas de energia renovável e sustentabilidade ambiental, R$ 14,5 milhões em microcrédito para empresas e R$ 1 bilhão destinado a outras iniciativas socioambientais.

“Esses números mostram que estamos no caminho certo. O Sicredi está presente em regiões onde outras instituições financeiras não estão ou até deixaram de estar. Acreditamos que podemos contribuir com o desenvolvimento regional, seja no campo ou na cidade. Atendemos os produtores rurais, do familiar ao grande; as empresas, do MEI ao grande; e as pessoas físicas de diferentes faixas de renda. Pois o Sicredi é para todos e ajudar no desenvolvimento pelo caminho da sustentabilidade é a nossa missão”, afirma Seneri Paludo, diretor executivo do Sicredi.

Os financiamentos enquadrados no conceito de economia verde englobam operações de crédito classificadas a partir da taxonomia atualizada da Febraban. A metodologia considera critérios setoriais e programas com benefícios ambientais e sociais, alinhados a referências internacionais reconhecidas. No Sicredi, essa carteira está estruturada em três grandes frentes: Desenvolvimento Regional e Inclusão Social, Agronegócio Sustentável e Energia e Transição Climática, refletindo uma estratégia integrada de crescimento com geração de impacto positivo.

Além da carteira de crédito, o compromisso com a sustentabilidade é demonstrado na atuação institucional do Sicredi, pois é signatária do Pacto Global da ONU desde 2020 e orienta sua estratégia por três direcionadores: Relacionamento e Cooperativismo, Desenvolvimento Local e Soluções Responsáveis, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Por meio do Programa de Ecoeficiência e Mudanças Climáticas, a instituição visa aprimorar continuamente a gestão das emissões de gases do efeito estufa e promover a sua redução. No ano passado, o Sicredi realizou a neutralização de 27 mil toneladas de carbono referentes às emissões de gases de efeito estufa de suas agências e sedes administrativas em todo o país, calculadas no Inventário de Gases de Efeito Estufa de 2024 e projetadas para o ano de 2025.

O Relatório de Sustentabilidade 2025 do Sicredi está disponível em www.sicredi.com.br/ sustentabilidade. Sua elaboração segue referências reconhecidas internacionalmente, como os GRI Standards, principal parâmetro global para reportes de sustentabilidade; a Sustainability Accounting Standards Board (SASB), voltada a indicadores específicos do setor financeiro; e as recomendações da Task Force for Climaterelated Financial Disclosures (TCFD) para a divulgação de informações financeiras relacionadas às mudanças climáticas.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom