A Espanha conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo neste domingo (19), ao derrotar a Argentina por 1 a 0 no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com o título do país europeu, o Brasil se garantiu como maior vencedor do torneio até a edição de 2034.

O time brasileiro possui cinco conquistas, vencidas em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A próxima competição marcará o maior jejum sem títulos dos sul-americanos, que alcançarão 28 anos sem levantar a taça do Mundial.

Agora, o Brasil só poderá ser ultrapassado em 2034, caso um dos atuais tetracampeões mundiais, Alemanha e Itália, conquistem dois títulos consecutivos.

A Seleção Argentina aparece logo atrás no ranking de conquistas da Copa, com três, sendo a última em 2022. Espanha, França e Uruguai possuem dois títulos, enquanto a Inglaterra soma uma taça.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por victorfranco542.

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