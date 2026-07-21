Criatura gigante surpreende moradores durante percurso por Rio Branco

Motoristas e pedestres registraram a passagem de uma enorme criatura transportada sobre um caminhão na manhã desta terça-feira. A ação mobilizou curiosos e movimentou as redes sociais

Uma cena incomum chamou a atenção de quem circulava por diferentes regiões de Rio Branco na manhã desta terça-feira. Uma criatura de grandes proporções, transportada sobre um caminhão, percorreu importantes vias da capital e rapidamente passou a ser registrada por motoristas, pedestres e comerciantes.

Ao longo do trajeto, celulares foram apontados para o caminhão e vídeos começaram a circular em grupos de WhatsApp e nas redes sociais, levantando diferentes hipóteses sobre o motivo da movimentação.

O caminhão circulou nas redondezas da New Solar e região, chamando a atenção de quem passava pelo local. Motoristas reduziram a velocidade para observar a cena, enquanto pedestres e comerciantes registravam imagens da enorme criatura.

A repercussão ganhou força principalmente após vídeos gravados durante o percurso começarem a circular nas redes sociais. Sem qualquer informação oficial sobre a finalidade da ação, surgiram diferentes interpretações entre os internautas, que passaram a especular se a estrutura faria parte de uma exposição, campanha promocional ou evento especial.

Apesar da grande repercussão, nenhuma explicação foi divulgada durante a ação.

A única informação confirmada é que o mistério será esclarecido no dia 21 de setembro, quando o Via Verde Shopping apresentará oficialmente a iniciativa responsável pela movimentação que chamou a atenção da cidade.

Até lá, a recomendação é acompanhar os canais oficiais do empreendimento, onde serão divulgadas as próximas informações sobre a ação.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011 e é o único shopping do Acre. Localizado na Rodovia Via Verde, principal ligação entre Rio Branco e os municípios do interior, reúne marcas nacionais, opções de alimentação, lazer e cinema, consolidando-se como uma das principais referências em compras, serviços e entretenimento do estado .

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom