Doações podem ser feitas pela chave 68992327853/Foto: reprodução

O pequeno Benício está prestes a realizar o maior sonho da vida dele. O garoto foi aprovado pelo F.C. Estrela, de Goiás, e recebeu a oportunidade de morar no estado para dar continuidade à carreira no futebol.

Para que esse sonho possa se tornar realidade, a família criou uma vaquinha solidária para arrecadar recursos que serão destinados ao custeio de exames médicos, documentação, viagem e demais despesas desta fase inicial.

Quem quiser contribuir para que Benício dê os primeiros passos rumo à realização do sonho pode ajudar por meio de uma transferência via Pix. As doações, de qualquer valor, podem ser feitas pela chave (68) 99232-7853 – Aécio Silva dos Santos.

A conquista foi celebrada pela mãe de Benício em uma publicação nas redes sociais. Emocionada, ela relembrou que o sonho do filho sempre também foi o dela.

“Benício tá indo realizar um sonho que ele tem desde que (ouso falar) ele tava no meu ventre. Ele foi aprovado e, na mesma hora, eu também fui! Pois o sonho dele sempre foi o meu”, escreveu.

LEIA TAMBÉM: Leões do Acre conquista título da categoria Ouro em competição interestadual

Na sequência, ela falou sobre a emoção de ver o filho partir em busca desse objetivo.

“E agora, ele vai voar pra longe da mamãe. E agora, mais do que nunca, eu vou viver o sonho dele. Rezando. Intercedendo. Torcendo. Vibrando. E, com toda certeza, chorando de saudade”, completou.