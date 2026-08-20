Cruzeiro do Sul terá Dia D de vacinação em dois pontos

Vacinação começa às 8h neste sábado/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 22 de agosto, o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, com dois pontos de atendimento para facilitar o acesso da população às vacinas. A mobilização acontece a partir das 8 horas da manhã e integra a campanha, que segue até o dia 1º de setembro.

Na zona urbana, a vacinação será realizada no Super Econômico, localizado no centro da cidade, das 8h às 13h. O ponto foi definido em uma área de fácil acesso, permitindo que a população possa aproveitar o sábado para verificar a caderneta de vacinação e receber as doses necessárias.

Além da ação na área urbana, a Prefeitura também levará a vacinação para a zona rural, durante a ação itinerante de saúde que será realizada no Ramal 3, na Escola Rainha da Floresta. A iniciativa busca garantir que moradores de comunidades mais afastadas também tenham acesso aos imunizantes, sem a necessidade de se deslocarem até a região central do município.

O secretário municipal de Saúde, Rafael Gomes, destacou que a descentralização da ação reforça o compromisso da gestão em ampliar o acesso aos serviços de saúde.

“Nosso objetivo é fazer com que a vacinação chegue cada vez mais perto da população. Sabemos que muitas famílias da zona rural vivem em localidades mais afastadas e, por isso, estamos levando os imunizantes até esses moradores. Aproveitar a ação itinerante no Ramal 3 para também realizar a vacinação é uma forma de garantir que ninguém fique de fora dessa campanha.”

A Campanha Nacional de Multivacinação é voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, gestantes, idosos e pessoas acamadas, de acordo com as vacinas indicadas para cada público.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população leve a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS ou CPF para que a equipe possa verificar as doses e realizar a atualização necessária.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria