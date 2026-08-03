CVM cria divisão para monitorar novas tecnologias financeiras

Tecnologias financeiras terão supervisão/Foto: Reprodução

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) criou uma divisão voltada ao acompanhamento de tecnologias financeiras emergentes aplicadas ao mercado de capitais. A mudança foi publicada nesta segunda-feira (3).

A Divisão de Tecnologia Financeira será responsável por prestar assessoria técnica interna e avaliar os impactos das novas ferramentas sobre empresas reguladas, investidores e o funcionamento do mercado.

Entre suas atribuições estão a elaboração de estudos e propostas, a análise de riscos e o desenvolvimento de conhecimento técnico sobre inovações utilizadas em investimentos e negociações de valores mobiliários.

A nova unidade também poderá interagir com instituições externas para acompanhar tendências, trocar informações e discutir questões relacionadas ao avanço das tecnologias financeiras.

A medida ocorre em um cenário de crescimento de soluções digitais no setor, como sistemas automatizados de negociação, inteligência artificial, tokenização de ativos e serviços financeiros baseados em novas plataformas.

A resolução também modifica atribuições de outras áreas da CVM responsáveis pela fiscalização de participantes do mercado e pela instrução de processos administrativos sancionadores.

As mudanças constam na Resolução CVM nº 246, publicada nas páginas 20 e 21 do Diário Oficial da União.