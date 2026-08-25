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e-Título ficará fora do ar por mais de 30 horas; veja quando

Manutenção ocorrerá no fim de semana

Por Dry Alves, ContilNet
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e-Título ficará fora do ar por mais de 30 horas; veja quando
Aplicativo passará por manutenção/Foto: Reprodução

O aplicativo e-Título ficará totalmente indisponível das 8h30 de sábado (29) até as 18h de domingo (30). A suspensão temporária ocorrerá durante uma manutenção programada para preparar a plataforma para as eleições de 2026.

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Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o serviço será transferido para um ambiente de produção em nuvem. Durante o procedimento, também serão realizados testes de segurança e recuperação dos sistemas.

A intervenção vai simular falhas em componentes considerados essenciais para o funcionamento da estrutura tecnológica. As equipes técnicas serão treinadas para agir em eventuais situações de indisponibilidade durante o período eleitoral.

Além do e-Título, outros serviços da Justiça Eleitoral poderão apresentar impactos parciais. A possibilidade envolve principalmente sistemas que utilizam autenticação em dois fatores por meio de aplicativos geradores de códigos.

A orientação é que eleitores que precisem consultar o local de votação, situação eleitoral ou outras informações disponíveis no aplicativo façam isso antes do início da manutenção.

O e-Título funciona como a versão digital do título eleitoral e reúne serviços como consulta ao local de votação, apresentação de justificativa, emissão de certidões e acesso a informações cadastrais.

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