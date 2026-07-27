Eclipse solar terá 6 minutos de escuridão inédita em um século

NASA/Bill Dunford

O calendário da astronomia mundial reserva para o dia 2 de agosto de 2027 um dos eventos mais marcantes deste século. Na data, um eclipse solar total de proporções excepcionais vai cobrir a luz do sol e transformar o dia em noite em uma extensa faixa do planeta. O grande diferencial do fenômeno será a sua duração, alcançando o marco de até 6 minutos e 23 segundos de escuridão total.

A raridade do tempo de alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol já mobiliza cientistas, astrônomos e viajantes de diversos países em direção aos pontos de melhor visibilidade.

Fenômeno do Século: A comunidade científica destaca que um eclipse solar total com essa extensão temporal sobre áreas continentais habitadas não se repetirá pelos próximos 100 anos.

Faixa de totalidade, ponto ápice em Luxor e visibilidade global

A trajetória da sombra projetada pela Lua determinará as regiões que vivenciarão a experiência completa da escuridão diurna. De acordo com os relatórios astronômicos e o mapeamento espacial compartilhados pelo veículo de comunicação Jornal Informe, o ponto de ápice da observação ficará concentrado no continente africano.

Conforme os dados técnicos e as análises de especialistas divulgados na cobertura do Jornal Informe, os detalhes centrais do evento organizam-se sob os seguintes marcos:

Trajetória da Sombra: O levantamento do Jornal Informe aponta que a faixa de totalidade cruzará o norte da África e o Oriente Médio;

Ponto Ápice: A cidade histórica de Luxor, no Egito , foi identificada como o local onde o eclipse registrará sua maior duração, ultrapassando os seis minutos de escuridão contínua;

Visibilidade Parcial: Segundo o Jornal Informe , os países localizados fora da linha direta de totalidade poderão observar o eclipse de forma parcial, a depender de sua posição geográfica;

Relevância Científica: O longo período de ocultação da luz solar permitirá que pesquisadores estudem com precisão inédita a coroa solar e as reações da atmosfera terrestre.

O evento já é considerado um dos marcos mais relevantes da década para a astronomia, movimentando o setor de turismo em cidades situadas ao longo da rota da totalidade.

FAQ

Quando ocorrerá o grande eclipse solar total de longa duração?

O evento astronômico está previsto para o dia 2 de agosto de 2027.

Qual será o tempo máximo de escuridão provocado pelo eclipse?

Conforme divulgado pelo Jornal Informe, em algumas localidades a escuridão durará até 6 minutos e 23 segundos.

Qual será o melhor local para observar o fenômeno?

Segundo dados detalhados pelo Jornal Informe, o ponto de maior duração da totalidade será a cidade de Luxor, no Egito.

Acompanhe as orientações de segurança para a observação de eventos solares, confira a trajetória completa da sombra do eclipse nos mapas astronômicos e veja os preparativos da comunidade científica. Fique por dentro de todas as notícias sobre astronomia, ciência, descobertas do universo e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Jornal Informe